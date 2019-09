Ciclismo: Coppa Agostoni a Riabushenko

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Alexandr Riabushenko ha vinto la 73/a edizione della Coppa Agostoni di ciclismo, disputata oggi con partenza e arrivo a Lissone (Monza e Brianza), su un percorso lungo 196 chilometri. Il bielorusso ha beffato, dopo uno sprint a due, il compagno di fuga il kazako Alexey Lutsenko. Per Riabushenko, classe 1995, è il primo successo da professionista.

L'azione decisiva è nata a una quarantina di chilometri dal traguardo, in discesa: la coppia venuta dall'Est, formata da Lutsenko e Riabushenko, è partita a tutta, staccando tutti. Alle loro spalle si è formato un gruppetto con Giulio Ciccone (Nazionale Italiana), Andrea Garosio (Bahrain-Merida), Fausto Masnada (Androni-Sidermec), Lorenzo Rota (Bardiani-Csf), Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia), Nikolai Cherkasov, Aleksandr Vlasov (Gazprom-RusVelo) e Warren Barguil (Arkea-Samsic), che non è però riuscito a riacciuffare i fuggitivi. Gli inseguitori sono arrivati sul traguardo con 31" di ritardo: Rota è stato il primo degli italiani, quarto.