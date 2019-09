Caccia: cerca recuperare cervo e muore

(ANSA) - COMO, 14 SET - Un uomo di 53 anni è morto questa mattina sui monti di Sorico, nel Comasco, a causa di una caduta durante una battuta di caccia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il cacciatore era con un amico e sarebbe precipitato in un dirupo nel tentativo di recuperare un cervo abbattuto in una zona impervia al confine con la provincia di Sondrio.

In un primo momento sembrava che la vittima fosse un cercatore di funghi. Inutili sono stati i soccorsi nonostante l'intervento dell'elicottero.