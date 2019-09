Fugge all'alt e tenta di investire cc

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Ha forzato un posto di blocco scappando per 5 chilometri, ha speronato tre auto dei carabinieri, tentato di investire due volte un militare e ha provato a fuggire ancora nonostante gli avessero bucato le gomme con due colpi di pistola. E' la notte di follia di un pregiudicato di 31 anni che è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e danneggiamento al termine di un inseguimento iniziato in via Verdi, ad Assago (Milano), e terminato in via della Cooperazione a Rozzano (Milano). L'uomo era ubriaco e sotto effetto di stupefacenti (ancora da accertare quale sostanza), aveva la patente revocata e precedenti anche per resistenza.