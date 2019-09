Conte: in 23 giorni scopriremo chi siamo

(ANSA) - MILANO, 13 SET - ''Ci aspettano 7 partite in 23 giorni molto impegnative. Ma sono convinto, visto che c'è la possibilità di giocare, che scopriremo a che punto siamo con tutti i giocatori della rosa'': così il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro l'Udinese a San Siro. "Non è questione di misurare le ambizioni ma cercare di fare del nostro meglio. Dobbiamo pensare - spiega Conte - partita per partita, step by step e affrontare ogni sfida al massimo della concentrazione. Per noi la partita della vita sarà sabato contro l'Udinese, vogliamo fare una buona prestazione e mantenere alto l'entusiasmo che si è creato nell'ambiente".