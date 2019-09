Conte, entusiasmo è giusto ma va dosato

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "L'entusiasmo va dosato, è giusto che ci sia, ma non deve dipendere dai risultati. Si sta costruendo qualcosa di importante ed è questo che i tifosi devono vedere". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "L'immagine che l'Inter oggi dà è di avere chiare le idee. Abbiamo fatto un mercato con le idee chiare. Devo essere onesto - aggiunge - mi fa piacere che il tifoso mi abbia accolto così. Ma quando mi è stato chiesto come avrei cercato l'empatia col tifoso, ho sempre detto che sono questo, nel bene e nel male. Do tutto per il mio club, mi impersono totalmente nel club e nella sua storia e cerco di trasferire questo ai giocatori".