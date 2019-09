Champions: Palomino, vogliamo fare bene

(ANSA) - BERGAMO, 13 SET - "Ci aspetta una partita ogni tre giorni nelle prossime due settimane, ma c'è tanta voglia di fare bene e non vediamo l'ora di misurarci anche con la Champions League". José Palomino rivela ai canali ufficiali dell'Atalanta le ambizioni della squadra nerazzurra: "Pensiamo intanto al Genoa, poi ci sarà la Dinamo Zagabria. Avere la testa alla Champions, però, è ovviamente inevitabile - spiega il difensore argentino -. È stato un obiettivo bellissimo da raggiungere, ma dobbiamo affrontarne la prima partita con la responsabilità adatta all'occasione". Palomino non è peraltro nuovo ai palcoscenici della massima competizione europea, avendoci giocato nel 2016-2017 con la maglia dei bulgari del Ludogorets: "Con l'Atalanta ha un sapore diverso, anche perché moltissimi compagni non si erano mai potuti misurare a questi livelli - chiude -. Adesso che ci siamo, vogliamo affrontarla al meglio.

Siamo carichi ed entusiasti, il gruppo lavora insieme da tanto tempo".