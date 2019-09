Women Role Model, Parzani unica italiana

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Claudia Parzani, European Managing Partner e Global Business Development Marketing Partner di Linklaters (nonché Presidente di Allianz spa), è stata inclusa da HERoes e Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2019 il cui obiettivo è quello di premiare le donne di talento che, a livello globale, si sono impegnate e distinte in iniziative volte al miglioramento della posizione delle donne nel mondo del lavoro. Claudia, unica italiana, è stata inclusa nella categoria 100 Women Executives che celebra le 100 donne che stanno guidando il cambiamento, con il esempio, verso una maggiore inclusione di genere nel mondo del lavoro. Ha già ricevuto analoghi riconoscimenti nel 2018 (Top 10 Female Role Model per il Financial Times e HERoes) e nel 2017 (Top 10 Champion of Women in Business per il Financial Times e HERoes). Già membro del comitato esecutivo e Global Gender Champion di Linklaters, Claudia figura tra gli ambasciatori globali delle iniziative promosse dalla firm per promuovere la parità di genere.