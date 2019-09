Topi in scuola: sopralluogo ATS

(ANSA) - MILANO, 12 SET - All'Istituto Comprensivo "Confalonieri", dove questa mattina c'è stata una partecipata protesta di genitori per la presenza di topi nella struttura, è stata fatta una riunione con rappresentanti dell'Ats e la direttrice scolastica. A quanto si è appreso la situazione sarebbe molto critica nelle cantine per la presenza, oltre che di materiale accatastato, di carcasse di animali ed escrementi.

La scuola statale aveva chiesto due giorni fa la derattizzazione e ieri i tecnici dell'Amsa, la società di raccolta rifiuti milanese, sono usciti ma non hanno potuto intervenire nelle cantine che andavano prima sgomberate. Una soluzione che si sta valutando sarebbe quella di chiudere temporaneamente l'ala dell'edificio dove si è verificata l'invasione di ratti per procedere ad una accurata derattizzazione e pulizia delle cantine.