Nascono a Milano le officine Edison

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Aprono a Milano le Officine Edison, il nuovo polo per l'innovazione lanciato dalla società energetica in collaborazione con il Politecnico. Lo spazio, cinquecento metri quadrati per trenta addetti, è stato inaugurato all'interno del PoliHub, l'incubatore di start up dell'ateneo milanese, con cui Edison ha avviato uno scambio proficuo di risorse e talenti.

Sei le idee già in fase di sviluppo, alla quali si aggiunge uno nuovo progetto di micro-mobilità per realizzare monopattini elettrici 'smart' con maggiori standard di sicurezza, che saranno testati nel quartiere Bovisa. Gli altri progetti riguardano le applicazioni dell'intelligenza artificiale alle energie rinnovabili e al gas, ai servizi al cliente e all'ottimizzazione delle risorse energetiche per la produzione industriale. Presente anche il laboratorio 'Domus', che simula una casa reale per studiare e provare i sistemi di Internet of Thing.