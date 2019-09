Basket: McLean a Sassari,darò il massimo

(ANSA) - SASSARI, 12 SET - "Sono pronto a mettermi al lavoro con questo bel gruppo, sarà un grande campionato". Parole e speranze di Jamel McLean, l'ultimo arrivato in casa Dinamo Sassari Banco di Sardegna con un contratto annuale, che oggi si è presentato ufficialmente alla stampa e alla città.

L'ala-centro già da oggi è al servizio di coach Gianmarco Pozzecco.

"Ho l'opportunità di giocare a Sassari, una piazza che mi è sempre piaciuta - confessa McLean - un club che in questi anni ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli sia in Italia sia in Europa". Il giocatore si dice anche "molto felice di poter disputare questa stagione qui: sono pronto a dare il massimo". L'ex Milano sarà utilizzato in due slot.

"In passato è capitato in alcune squadre di non essere il più alto e quindi di essere utilizzato anche da ala - spiega - posso giocare entrambi i ruoli, questo non ha particolare importanza, sono pronto a fare quello che mi chiederà il coach e quello di cui avrà bisogno la squadra a seconda delle situazioni".