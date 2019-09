Al via la Milano Wine Week

(ANSA) - MILANO, 12 SET - L'edizione 2018 della 'Milano Wine Week' è stata una sorta di numero zero, una prova generale che ha dimostrato le potenzialità di un progetto con solide basi: la città di Milano quale "capitale del vino italiano" per un'intera settimana, una sorta di "Design Week" all'insegna di Bacco.

Per l'edizione 2019, presentata oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, numeri moltiplicati per quanto riguarda partecipanti, produttori, partners, sponsor e soprattutto eventi, parola magica nel comune sentire milanese. La Milano Wine Week si pone anche l'obiettivo dei diffondere la cultura che sta alla base del mondo vinicolo e affrontare le tematiche legate al business delle cantine, dietro le quali lo sforzo imprenditoriale è sempre ingente. "Cerchiamo di fornire nuovi approcci e nuovi linguaggi all'universo vitivinicolo - ha detto Federico Gordini patron della manifestazione - dando ai consumatori la possibilità di vivere esperienze emozionali attraverso nuove chiavi di lettura".