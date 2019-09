A Milano apre primo Uniqlo d'Italia

(ANSA) - MILANO, 12 SE - "E' con piacere che apriamo il nostro negozio a Milano, la capitale del mondo nell'ambito della moda". Così Tadashi Yanai, fondatore di Uniqlo e presidente di Fast Retailing, ha salutato l'apertura del primo punto vendita italiano di Uniqlo, il colosso giapponese del casualwear. "Qui in Italia ci sono grandi marchi, come Ferragamo o Prada. Noi offriamo complementi che possono essere accostati con tutti i marchi italiani, come a quelli globali.

Con noi è possibile giocare con tutti i marchi: questo è la quintessenza dell'abbigliamento quotidiano". Il negozio aprirà al pubblico domattina alle 10. Lo sbarco italiano della catena giapponese, che ha iniziato la sua avventura a Hiroshima nel 1984 ed è presente oggi in 22 paesi, è parte della 'rinascita' di Piazza Cordusio. L'imponente flagship store è situato proprio di fronte alla Reserve Roastery scelta da Starbucks per iniziare la sua avventura italiana.