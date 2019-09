500 in San Babila per ex Garage Traversi

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Una Fiat 500 d'epoca che 'scava' la strada in piazza San Babila, nel cuore di Milano, e due 'ghisa' (soprannome dei vigili urbani meneghini), in divisa storica, in realtà due figuranti, intenti a dare informazioni ai passanti stupefatti. Chiaramente non è la conseguenza di un paradosso temporale né il set di un film, ma un'installazione temporanea pensata per simboleggiare l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'ex Garage Traversi.

Il palazzo, dall'inconfondibile forma a ventaglio e opera dell'architetto Giuseppe De Min, a 15 anni dalla sua chiusura, riaprirà per diventare un nuovo polo del lifestyle milanese.

La riqualificazione dell'edificio, di proprietà di Invesco Real Estate, si concluderà - viene spiegato in una nota - nell'estate 2020, quando lo storico edificio tornerà a rivivere nel cuore della metropoli. Segno - è sottolineato - che Milano scommette sul futuro recuperando il proprio passato.