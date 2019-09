Rinnovabili,difficile sostituire amianto

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Un appello al nuovo governo affinché semplifichi tempi, requisiti e procedure per accedere al provvedimento sulle fonti rinnovabili (il decreto Fer1) che prevede l'incentivazione alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, con agevolazioni per quelli installati in sostituzione delle coperture in amianto o eternit. A lanciarlo è uno dei massimi esperti italiani in materia di fotovoltaico e presidente di Enerqos Energy Solutions, Giorgio Pucci, che in un comunicato ha sottolineato come non è così semplice l'accesso alle agevolazioni per chiunque decida di sostituire in tetto o una copertura in eternit. "Purtroppo i tempi necessari all'ottenimento dei titoli autorizzativi sono molto più lunghi - ha sottolineato - rispetto alle scadenze previste dal decreto per avere accesso agli incentivi attraverso le due modalità indicate: l'iscrizione ai registri e la partecipazione alle procedure d'asta che sono subordinate alla richiesta dei requisiti generali".