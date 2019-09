Ragazzi picchiano coetanei, 14 arresti

(ANSA) - BRESCIA, 11 SET - Quattordici giovani tra i 15 e i 19 anni sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale per i Minorenni e dal gip del Tribunale Ordinario di Brescia con l'accusa di aver commesso una sorta di spedizione punitiva a scopo di rapina a dei loro coetanei.

Si tratta di ragazzi residenti nella Bassa bresciana e a Cremona, indagati per una rapina pluriaggravata avvenuta a metà giugno sul lungolago di Desenzano del Garda nei confronti di alcuni loro coetanei. Nel mirino erano finiti sette giovani tra i 14 e i 17 che vennero prima picchiati e poi derubati di telefonini, portafogli, denaro, magliette e cuffie auricolari.

Secondo la Polizia di Stato si è trattato di una spedizione punitiva organizzata anche con la creazione di un gruppo in chat, originata da un precedente episodio avvenuto alcuni giorni prima.