Max & Co si rinnova, nuovo logo e store

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Nuova identità di brand e nuova direzione di stile per MAX&Co., il marchio contemporary del Gruppo Max Mara. A sottolineare il 'revamp' una nuova immagine di brand, firmata dallo studio londinese Made Thought, che ha pensato a un nuovo logo in rosso. Protagonisti del rinnovamento tre capi icona: il cappotto Runaway, la Tee con il logo design, le nuove sneaker di maglia Oya e la borsa Pillow, per i viaggi in treno e in aereo. La prima boutique pilot di nuova generazione è stata inaugurata a Reggio Emilia, città natale del Gruppo Max Mara. La superficie espositiva si sviluppa all'insegna della modularità degli ambienti, che si trasformano da aree di vendita a location per workshop ed esposizioni. Qui è anche possibile usufruire di servizi di smart shopping che semplificano l'acquisto, come il Click & Collect, per ritirare in boutique le compere fatte online. Il test è internazionale: a Reggio Emilia seguiranno Hong Kong, Dubai e Tokyo, nel tempio dello shopping di Omotesando.