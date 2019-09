Luna Berlusconi, quadro per fashion week

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Le forme di una modella curvy sono protagoniste della tavola 'Divina' dipinta da Luna Berlusconi, che sarà esposta il 18 e 19 settembre a Palazzo dei Giureconsulti durante la sesta edizione dell'appuntamento Mad Mood, in un immaginario dialogo con le modelle curvy che sfileranno in passerella.

L'opera di Luna racchiude il tema della rassegna, la celebrazione della donna curvy, e dà il nome alla due giorni organizzata durante la fashion week. "Quello che cerco di trasmettere nei miei Nudi, finora la serie più nutrita della mia produzione - racconta l'artista - è la sensualità: con questa parola non intendo la perfezione che propongono pubblicità e riviste, ma un'energia che viene da dentro, una sicurezza che rende qualsiasi donna unica e bellissima. Le forme della mia Divina sono un inno alle donne, un grido che invita a lasciarsi alle spalle gli stereotipi e a cercare la bellezza dentro di sé".