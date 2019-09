Mahmood e Levante a Vogue for Milano

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Levante e Mahmood sono le star del concerto che sigilla l'undicesima edizione di Vogue for Milano, in programma il 12 settembre. Momento clou della manifestazione organizzata da Vogue Italia, con il patrocinio del Comune, l'esibizione di talenti della musica italiana e internazionale a Terrazza Duomo 21, che affaccia sulla piazza.

Aprirà la serata la 19enne californiana Charlotte Lawrence, modella, attrice e pop star. Sarà poi la volta del cantautore romagnolo Fadi, della cantautrice pop Levante con alcuni brani tratti dal suo atteso album "Magmamemoria" in uscita il 4 ottobre e poi del trionfatore dell'ultimo festival di Sanremo.

In chiusura, il dj set di Nicola Zucchi. In questa nuova edizione per la prima volta poeti, musicisti, artisti e cheerleaders daranno vita al Vogue Italia Street Party, animando le vie del centro con performance di poetry slam e freestyle battle. Nella serata le boutique coinvolte si animeranno con attività speciali e prodotti in limited edition.