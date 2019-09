De Laurentiis, in campo arrabbiatissimi

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "A volte non bisogna rispettare i gradi di importanza all'interno della squadra. Chi è arrivato in ritardo deve lasciare posto a chi ha fatto tutta la preparazione". Aurelio De Laurentiis, da Ginevra dove e' impegnato nella riunione Eca, torna sulla bruciante sconfitta con la Juve arrivata con un autogol di Koulibaly, e 'punge' Ancelotti, pur assolvendolo di fatto: "Però - è infatti la chiosa del presidente del Napoli, in un'intervista a Sky - è difficile lasciare fuori i migliori e per questo non si possono attribuire degli errori ad Ancelotti".

De Laurentiis ha parlato anche della Champions: "Abbiamo battuto i Reds in amichevole con ampio margine, ma non vorrei che potesse dare ai nostri una certa tranquillità - ha aggiunto - Dobbiamo entrare in campo arrabbiatissimi, concentratissimi, come se si giocassero la partita dell'anno. Perché ogni partita deve essere la partita dell'anno, solo così si raggiungono obiettivi".