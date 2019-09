Balliamo sul mondo, musical hit Ligabue

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Debutta a Milano il musical con i più grandi successi di Ligabue, 'Balliamo sul mondo', in scena dal 26 settembre al 27 ottobre al Teatro Nazionale CheBanca!, con testo originale e regia di Chiara Noschese.

Protagonisti 13 giovani che in 2 atti e 19 canzoni storiche del Liga - che ha contribuito al testo con Chiara Noschese - si raccontano (e cantano) nell'arco di un decennio da un Capodanno all'altro, da quello alla soglia della maggiore età a quello della maturità 10 anni dopo. "La scrittura e la regia di Balliamo sul mondo, sono stati uno dei 'viaggi' più belli della mia vita: mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti - racconta Chiara Noschese - La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell'emozione… l'emozione di una storia semplice, una storia di tutti e per tutti."