A Milano torna l'Off Fringe festival

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Prevede un omaggio ai cinquant'anni dall'allunaggio, il Festival del Teatro OFF e delle arti performative che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 settembre con la partecipazione di 26 compagnie in 6 diversi luoghi della città per un totale di 81 repliche.

L'obiettivo dell'associazione Culturale Milano Off, che conferma la collaborazione con Avignon Le Off e il patrocinio del Comune, è quella di valorizzare il teatro di qualità, l'attualità sociale e l'innovazione dei linguaggi, cercando di rivitalizzare quartieri e spazi cittadini dal punto di vista culturale. Il cuore del festival sarà Fabbrica del Vapore, dove nascerà il Village Off, con mostre, incontri, performance itineranti (anche nei negozi affiliati) e non, musical inclusi.

Altri luoghi sono il teatro Libero di via Savona, il teatro della Cooperativa a Niguarda, a Isolacasateatro. Nel Village ci saranno focus e pure i Musical che non rientrano nei grandi circuiti e le nuove frontiere del teatro sociale e civile.