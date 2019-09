A Milano musulmani in corteo per Ashura

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Alcune centinaia di musulmani hanno sfilato questo pomeriggio a Milano per la Giornata dell'Ashura, una delle più importanti ricorrenze del calendario islamico. I partecipanti si sono radunati in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, vestiti di nero: per gli sciiti, in particolare, oggi si tratta di una giornata di lutto, perché si commemora il martirio dell'imam Hussain. Il corteo si è quindi mosso lungo via Vittor Pisani, con in testa alcune bandiere rosse e nere con scritte in arabo e in coda numerose donne e bambini. In mezzo anche uno striscione in italiano, con scritto "Giornata di Ashura, giornata di lutto e di dolore". A vigilare sulla manifestazione la Polizia di Stato.