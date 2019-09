A Cremona torna la festa del salame

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Torna a Cremona per la terza edizione la Festa del Salame. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre il centro storico della città ospiterà produttori provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero.

Durante la manifestazione, presentata oggi in conferenza stampa nella Sala della Consulta del Comune, ci sarà la possibilità di degustare, acquistare ma anche di partecipare laboratori dedicati ai bambini, a tour culturali alla scoperta della città e dei suoi capolavori. Ci sarà anche una vera e propria Champions League dei salami lombardi. Otto agriturismi si sfideranno, uno contro l'altro, mettendo in gioco la qualità e il gusto dei loro prodotti. E nel giorno di chiusura sarà realizzato un panino di 10 metri con salame di Cremona Igp.

Durante la festa verrà poi conferito il titolo di Ambasciatore del Salame a Giordano Bruno Guerri e sarà ricordato uno dei più grandi giornalisti italiani : Gianni Brera, che era appassionato di cucina.