(ANSA) - MILANO, 9 SET - L'Inter presenta la terza maglia, nera con inserti gialli e il logo Pirelli in primo piano, con richiami alla casacca della stagione '97/98, quella indossata da Ronaldo, e a quella del trionfo del 'Triplete'. Due annate di successi importanti, sperando possa essere di buon auspicio per l'Inter di Conte. "La combinazione di nero e giallo e sempre stato un abbinamento vincente e la terza divisa dell'Inter ha un aspetto particolarmente dinamico", ha detto Pete Hoppins, Nike Football apparel senior design director, come si legge sul sito del club. "Abbiamo preso ispirazione da due divise davvero speciali e mantenuto gli elementi in linea con i temi anni '90 che caratterizzano lo streetwear attuale, realizzando un kit che speriamo affascini veramente tutti i tifosi". Il ritorno allo sfondo scuro caratterizzato da dettagli giallo brillanti è un chiaro riferimento all'annata che vide l'Inter trionfare in Coppa Uefa con Ronaldo il 'Fenomeno'. Il colletto a girocollo, invece, riprende la divisa del Triplete 2009/10.