Un francobollo ricorda Gianni Brera

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il grande giornalista sportivo Gianni Brera e' stato ricordato oggi - a 100 anni dalla nascita - con l'emissione di un francobollo, valido per la posta ordinaria. La vignetta del francobollo mostra un ritratto di Brera dinanzi alla macchina da scrivere; sullo sfondo compaiono piccole icone a simboleggiare il calcio, il ciclismo e l'atletica leggera, gli sport cui ha dedicato i suoi articoli piu' famosi.

Uomo colto (fu anche romanziere) riusciva pero' nelle sue cronache sportive a parlare al cuore degli appassionati e dei tifosi, con una prosa ricca di invenzioni verbali (contropiede, melina, centrocampista, libero ecc.) e di soprannomi per qualificare i tratti piu' caratteristici dei grandi campioni. E' morto in un incidente automobilistico nel 1992. Ha scritto per numerose testate, dal 'Guerin Sportivo' alla 'Gazzetta dello Sport', dal 'Giorno' alla 'Repubblica'.