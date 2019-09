Comitato Ncsl Usa in visita in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 8 SET - I componenti del Comitato esecutivo della NCSL, la Conferenza Nazionale degli Stati legislativi degli USA, guidati dal Presidente Robin Vos, saranno ricevuti domani lunedì 9 settembre a Palazzo Pirelli. Ad accoglierli, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi il Vice Presidente Carlo Borghetti e i Presidenti delle Commissioni Bilancio, Sanità, Attività Produttive e Antimafia.

All'incontro interverrà anche Brett Dvorak, Console per gli Affari Politici ed Economici del Consolato Generale americano a Milano. Tra i temi, lo scambio di esperienze per migliorare la qualità e l'impatto delle leggi statali e regionali, le iniziative per promuovere l'innovazione politica e la comunicazione e il funzionamento del sistema federale. Nel pomeriggio la delegazione Usa visiterà la mostra "Genio e Impresa: Leonardo e Ludovico ieri e oggi", mentre il giorno dopo si incontrerà alla Camera di Commercio di Como con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli imprenditori.