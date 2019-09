Cane cade nel pozzo, pompieri lo salvano

(ANSA) PAVIA, 8 SET - Un cane caduto in un pozzo profondo 15 metri, è stato salvato oggi dai vigili del fuoco a Pieve Albignola (Pavia), nel pavese. L'animale, una femmina di setter, è stata tratta in salvo grazie all'intervento di una squadra Saf dei pompieri (speleo, alpino, fluviali) che ha allestito il sistema "cavalletto Cevedale", vale a dire un treppiede costituito da tre tubi telescopici, per il recupero del cane.

Un vigile del fuoco, munito di esplosimetro (uno strumento che permette di verificare la qualità dell'aria e i potenziali rischi di intossicazione) e di autorespiratore, si è calato nel pozzo ed ha recuperato il cane che è stato poi condotto dal veterinario per verificare le eventuali conseguenze della caduta.