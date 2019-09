Muore travolto da treno nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Una persona è morta stamane all'alba travolta da un treno regionale appena uscito dalla stazione di Villamaggiore, vicino a Lacchiarella. in provincia di Milano. Al momento sono in corso i rilievi della Polfer e sul posto è stata inviata un'automedica del 118 per constatare il decesso.

Non si conoscono ancora le generalità della persona morta.

L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che si sia trattato di un suicidio.

Come ha comunicato l'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato la circolazione sulla linea Milano-Genova, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è interrotta tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia.