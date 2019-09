F1: Leclerc, onore pole a Monza

(ANSA) - MONZA, 7 SET - "Un onore essere in pole davanti a questi tifosi". Charles Leclerc continua a far sognare i ferraristi, conquistando a Monza un'incredibile pole position che ha visto la maggior parte delle vetture mancare per un soffio l'ultimo giro di lancio in Q3, a causa di una 'melina' tattica prolungata. "Un peccato - ammette Leclerc - non aver potuto disputare l'ultimo giro, c'è stato davvero un gran casino".