Vacanze, 32% ha sindrome del viaggiatore

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Un italiano su tre al rientro dalle vacanze affronta la sindrome di wanderlust, meglio conosciuta come la malattia del viaggiatore. Il termine wanderlust è di origine tedesca e significa letteralmente 'desiderio di vagabondare'.

Secondo uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it), condotto su circa 1500 italiani il 32% di chi rientra dalle vacanze sente come mancanza principale quella di non poter programmare una nuova vacanza a breve. La possibilità di spostarsi da una località all'altra (65%) è una mancanza più sentita rispetto al relax (59%) e al tempo libero (44%) tipico del periodo estivo. Secondo gli esperti questo disagio si combatte arrivando in città non all'ultimo giorno, per recuperare alcune sane abitudini, come una corretta idratazione legata ad una sana alimentazione.