Una Barbie per Alberta Ferretti

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Alberta Ferretti, in occasione del 60/o anniversario della celebre bambola, entra nella galleria delle Barbie "Shero", il progetto lanciato dal brand Mattel per onorare quelle donne capaci di rompere gli schemi e che possono quindi rappresentare un modello da seguire per le bambine.

La bambola con le fattezze della stilista rientra nelle Barbie One of kind, realizzata in copia unica, e indossa pantaloni e maglia nera della collezione Rainbow Week di Alberta Ferretti. "Sono felice di collaborare a questo progetto speciale di Barbie che ha l'obiettivo di far sognare le bambine di tutto il mondo ad essere ciò che desiderano. Fin da piccola ho sempre sognato in grande. Sentivo - racconta Alberta - di volere di più! Ed è questo che consiglio alle bambine che vogliono entrare nel mondo della moda: essere coraggiose, appassionate, rompere gli schemi per perseguire i loro sogni".