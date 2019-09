Sala, con M5S possibili battaglie comuni

(ANSA) - MILANO, 6 SET - "Mi sentirei di escludere un allargamento della maggioranza in Consiglio comunale al Movimento 5 stelle ma non escludo invece battaglie comuni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se, adesso che Pd e Movimento 5 stelle sono insieme al governo, ci potrà essere un allargamento della maggioranza anche a Palazzo Marino.

"Ci sono elementi di convergenza abbastanza chiari, alcuni modi di vedere la società, il tema ambientale - ha detto- . Al momento con Gianluca Corrado", uno dei tre consiglieri pentastellati, "ci siamo soltanto messaggiati ripromettendoci di vederci il prima possibile. Ma essendo il governo ancora in formazione aspettiamo ancora un attimo".