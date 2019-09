Rinascente veste le ragazze dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Rinascente scende in campo insieme alle ragazze nerazzurre allenate da Attilio Sorbi. Il department store e FC Internazionale Milano hanno infatti siglato un accordo di partnership per la stagione calcistica 2019/2020, che vede Rinascente come Official Department Store/Official Women's Team Partner.

"Rinascente è un vero e proprio simbolo della città di Milano, capitale internazionale della moda - ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano -. La nuova partnership che ci unisce saprà certamente fornire alla nostra squadra femminile risorse e slancio per affrontare al meglio la stagione. Siamo certi che questo particolare settore dell'industria calcistica potrà crescere molto anche grazie al supporto di realtà appassionate e coinvolte come Rinascente". Nel corso della stagione saranno poi organizzate diverse attività per unire il mondo del calcio a quello del fashion.