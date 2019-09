Lattina Heineken celebra il Gp di Monza

(ANSA) - MONZA, 5 SET - Una lattina prodotta in Limited Edition per onorare il Gran Premio di Monza e l'Autodromo. E' la celebrazione scelta da Heineken, title sponsor dell'evento, per l'imminente Gran Premio d'Italia, in programma domenica. La speciale lattina, tradizionalmente in verde, è in vendita, fino ad esaurimento scorte, su tutto il territorio nazionale con un design unico: la stella rossa di Heineken si interseca con le linee verdi del circuito di Monza, richiamando il tricolore italiano.

Ma il weekend sarà anche l'occasione per trasformare il rombo dei motori in note musicali: domenica, infatti, durante il formation lap e poi sul podio al termine della gara, l'Autodromo di Monza sarà teatro di un Dj set, con in consolle Dimitri Vegas & Like Mike.