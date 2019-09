'Human nature' apre Visioni dal mondo

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Sarà 'Human Nature' di Adam Bolt il documentario di apertura del quinto Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, l' appuntamento con il cinema del reale, in programma a Milano dal 12 al 15 settembre. Il film ha per protagonista il Crispr - acronimo di Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats - lo strumento di precisione che consente di tagliare il DNA nel punto esatto in cui inserire un nuovo gene. La tecnologia CRISPR funziona in tutti gli organismi - dai batteri, alle piante, all'uomo - e le sue possibili applicazioni vanno dalle malattie genetiche alla biomedicina. Il Festival, ideato dal fondatore e direttore Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli, fa parte della Milano movie Week. In programma 30 film documentari in anteprima aperti al pubblico, con ingresso gratuito.