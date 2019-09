F1: per 90 anni Aci regala Amarone Aneri

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Un brindisi al di là del risultato.

L'Automobile Club d'Italia (ACI), per festeggiare i 90 anni del Gran Premio d'Italia, regala a ogni pilota e ai team principal di ogni singola scuderia di Formula 1 una Magnum di Amarone Aneri, personalizzata con il nome di colui al quale è destinata.

E' una iniziativa, si spiega in una nota, che vuole sottolineare la particolare ricorrenza sul circuito più famoso al mondo, quello di Monza, abbinandola ad un'altra eccellenza italiana, quale è appunto l'Amarone.

"E' un ulteriore riconoscimento - commenta con orgoglio Giancarlo Aneri - per il nostro Amarone, che è già stato apprezzato dai 'grandi' governanti della Terra e che oggi arriva anche ai 'grandi' della Formula 1".