Salvini indagato per diffamazione Carola

(ANSA) - ROMA, 5 SET - L'ex ministro dell'interno Mattia Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, in base a quanto si apprende, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza, per competenza territoriale.



I pm milanesi che hanno ricevuto dai colleghi romani il fascicolo che vede l'ex ministro Matteo Salvini accusato di diffamazione dopo la querela di Carola Rackete, comandante della Sea Watch3, stanno "valutando" gli atti. Lo si è saputo in Procura. L'indagine è affidata al pm Giancarla Serafini. Non è ancora stato deciso se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini. Serviranno i tempi tecnici per valutare gli atti.