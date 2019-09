Psg, primo allenamento per Icardi

(ANSA) - PARIGI, 5 SET - A tre giorni dal suo sbarco a Parigi, Mauro Icardi si è presentato questa mattina al Camp des Loges di Saint-Germain-en-Laye per il suo primo allenamento con la nuova squadra, il Psg. Icardi non si è unito ai compagni di squadra non convocati dalle varie nazionali, che stavano per cominciare una partitella di allenamento con la formazione primavera. Per ora, seguendo le prescrizioni dello staff, per lui soltanto sedute individuali, in palestra per verificare e ritrovare la forma. Nel menù del primo giorno di Icardi, cyclette e corsa sul tapis-roulant, ammirando i compagni impegnati nella partitella dalle ampie vetrate della palestra.

La mattinata agli attrezzi ha consentito al centravanti di lavorare al fianco di Kylian Mbappé, infortunato e impegnato con il lavoro di riabilitazione che durerà ancora qualche settimana.

Poi ha incrociato il connazionale Angel Di Maria e salutato Edinson Cavani, anche lui alle prese con allenamenti leggeri per recuperare.