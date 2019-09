Infermiere aggredito da ladro a Sondrio

(ANSA) - SONDRIO, 5 SET - Un infermiere è stato aggredito ieri da un diciassettenne che aveva sorpreso a rubargli un orologio nello spogliatoio del personale.

L'infermiere ha cercato di farselo restituire ma è stato picchiato, riportando ferite guaribili in 30 giorni.

Anche un medico, in servizio notturno, ha provato a bloccare senza successo il ladro che era ricoverato per una presunta ingestione di farmaci.

Sono stati gli agenti della squadra Volante a fermarlo prima che si allontanasse dall'ospedale e ad arrestarlo per rapina impropria e lesioni aggravate. Ora è rinchiuso nel carcere minorile Beccaria di Milano. L'orologio è stato recuperato e restituito al proprietario.