Difesa Savoini, audio inutilizzabile

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Secondo la difesa di Gianluca Savoini, uno degli indagati nell'inchiesta per corruzione internazionale, l'audio all'hotel Metropole di Mosca su possibili fondi russi alla Lega non è utilizzabile a sostegno del decreto di perquisizione e sequestro avvenuti lo scorso luglio. E' quanto la difesa ha illustrato facendo ricorso al Tribunale del Riesame, mentre per i pm milanesi la registrazione è una notizia di reato e i sequestri effettuati con le perquisizioni a carico di Gianluca Savoini sono legittimi perché sono finalizzati alla ricerca di prove nell'inchiesta per corruzione internazionale. Su uno dei telefoni del leghista non si è ancora riusciti a sbloccare una chat e lo si farà probabilmente in contradditorio tra le parti. Il Riesame si è riservato di decidere sull'istanza.