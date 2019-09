F1:Binotto,doppietta a Monza? Proveremo

(ANSA) - MILANO, 4 SET - "La macchina ha funzionato bene in Belgio non c'è motivo perché non funzioni bene a Monza. Vedremo il tempo, ma il nostro obiettivo è provarci. In una stagione così difficile vedere tanta gente è bellissimo. Non c'è nessun altro pubblico così bello. Spesso si vedono dei tifosi in tribuna, ma sono solo quelli rossi". E' la risposta del Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, ai supporter che in piazza Duomo - per le celebrazioni dei 90 anni della Rossa - chiedono una doppietta domenica a Monza.

Sono sui diecimila le persone presenti alla festa del Cavallino Rampante: sul palco tutti in coro cantano "Happy birthday Ferrari", mentre Sebastian Vettel si esibisce nell'interpretazione de 'L'italiano' di Toto Cutugno.