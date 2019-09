Big Data, il futuro a Trieste Next 2019

E' stato presentato oggi, a Milano, 'TriesteNext 2019', il festival della ricerca scientifica - giunto alla sua nona edizione - che si terrà dal 27 al 29 novembre nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia (Città Europea della Scienza 2020) e che quest'anno sarà incentrato intorno all'attualissima questione dei cosiddetti 'big data'.

"Ogni giorno nel mondo vengono lasciate miliardi di tracce elettroniche - hanno detto gli organizzatori nel corso di una conferenza stampa alla rappresentanza della Commissione Europea a Milano, alla presenza di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza, e Antonio Maconi, direttore di Trieste Next - Una miniera di informazioni che però servono a poco senza strumenti per interpretarli". "E' uno degli argomenti più attuali, è il futuro anzi già il presente - ha spiegato Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste - un fiume in piena di dati da cui non dobbiamo farci travolgere e di cui non avere paura nonostante le implicazioni etiche, di privacy e sicurezza".

Il titolo dell'ottava edizione di TriesteNext2019 è: "Big Data, Deep Science. Il futuro della ricerca e dell'uomo nell'epoca dell'intelligenza aumentata". Fra gli ospiti di punta dell'edizione 2019 troviamo Marc Mezard, direttore della Scuola Normale Superiore di Parigi, Peter Wadhams, docente di Fisica degli oceani dell'Università di Cambridge (fra i protagonisti del recente documentario 'HBO Ice on Fire', narrato da Leonardo di Caprio), Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale. Nel corso della tre giorni verrà anche presentata la nuova nave di ricerca oceanografica dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale di Trieste, la rompighiaccio "N/R Laura Bassi". In contemporanea con Trieste Next 2019, la sera del 27 settembre si svolgerà inoltre La Notte Europea Dei Ricercatori.