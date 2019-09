Biga Data, il futuro a Trieste Next 2019

(ANSA) - MILANO, 4 SET - E' stato presentato oggi, a Milano, 'TriesteNext 2019', il festival della ricerca scientifica - giunto alla sua nona edizione - che si terrà dal 27 al 29 novembre nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia (Città Europea della Scienza 2020) e che quest'anno sarà incentrato intorno all'attualissima questione dei cosiddetti 'big data'.

"Ogni giorno nel mondo vengono lasciate miliardi di tracce elettroniche - hanno detto gli organizzatori nel corso di una conferenza stampa alla rappresentanza della Commissione Europea a Milano, alla presenza di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza, e Antonio Maconi, direttore di Trieste Next - Una miniera di informazioni che però servono a poco senza strumenti per interpretarli". "E' uno degli argomenti più attuali, è il futuro anzi già il presente - ha spiegato Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste - un fiume in piena di dati da cui non dobbiamo farci travolgere e di cui non avere paura nonostante le implicazioni etiche, di privacy e sicurezza".