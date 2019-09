Sensi:Conte e Mancini mentalità vincente

(ANSA) - BOLOGNA, 3 SET - "Ci sono differenze di lavoro, qui in Nazionale c'è meno tempo. Sia Conte che Mancini però hanno in comune la mentalità vincente, anche se ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio". Così Stefano Sensi, centrocampista di Inter e Nazionale, dal raduno azzurro di preparazione delle due partite in trasferta per le qualificazioni a Uefa Euro 2020 contro Armenia e Finlandia, ha risposto a una domanda sui due allenatori. Sulla guida dell'Inter ha anche aggiunto: "Il mister è uno dei migliori allenatori che ci sono adesso, solo averlo in panchina ti fa migliorare. Ha una grande dedizione al lavoro.

Sento già di essere migliorato mentalmente. Ancora devo migliorare - ha concluso - sono certo che quest'anno ci riuscirò".