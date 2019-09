Puliamo il Minimondo, evento a Leolandia

Coniuga rispetto per l'ambiente, educazione delle nuove generazioni e divertimento l'iniziativa 'Puliamo il MiniMondo' in programma il prossimo 14 settembre a Leolandia, il parco divertimenti a Capriate San Gervasio (Bergamo) dove i bambini verranno guidati a ripulire l'Italia in miniatura di 'Minitalia'.

"Giunto alla IX edizione - spiegano gli organizzatori - l'evento si svolgerà in vista di 'Clean Up the World', appuntamento globale noto come 'Puliamo il Mondo', in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio della Commissione Europea per sensibilizzare, appunto, i più piccoli sulla salvaguardia del pianeta. Minitalia è il nucleo storico di Leolandia, una penisola artificiale che riproduce lo Stivale con città, monumenti e località famose - e i mari che li circondano - che per l'occasione saranno invasi di rifiuti di diverse tipologie. "Divisi in squadre, i bambini si divertiranno a pescare i rifiuti e smistarli con i volontari di Legambiente".

"Leolandia - si sottolinea - utilizza stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile, ha 21 compattatori di bottigliette PET e impiega esclusivamente carta riciclata oltre a un impianto fotovoltaico di ultima generazione". La giornata vede anche la partecipazione di Cristina d'Avena, ospite per una esibizione live.