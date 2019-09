Murales contro il medico della Mar Jonio

(ANSA) - MILANO, 3 SET - 'Donatella Albini assessore all'immigrazione' è la scritta apparsa su un murales a Brescia contro la consigliera comunale di sinistra che era come medico sulla nave Mare Jonio fino a domenica scorsa quando è scesa a Lampedusa accompagnando tre migranti per cui aveva chiesto il ricovero.

Un murales in cui è ritratta con falce e martello sulla Mare Jonio che ha scatenato le proteste. "Non saranno certo le vili azioni notturne di pochi fascisti a fare traballare la nostra determinazione. Siamo orgogliosi di avere appoggiato Donatella" ha scritto Sinistra Italiana Brescia in un post ritwittato anche dalla sezione bresciana dell'Anpi.