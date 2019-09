Inter: Sensi, Icardi? Ci ha pensato club

(ANSA) - BOLOGNA, 3 SET - "Era una cosa di cui si occupava la società ed è andata così". Lo ha detto Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale rispondendo a una domanda, in conferenza stampa a Bologna dove è in corso il ritiro degli Azzurri in vista dei match contro Armenia e Finlandia validi per le qualificazioni a Uefa Euro 2020, sull'ex compagno di squadra Mauro Icardi passato al Paris Saint Germain.

A chi gli ha chiesto se la partenza dell'argentino fosse, per la squadra nerazzurra, una liberazione o meno Sensi ha detto: "Non è né liberazione, né altro. La squadra ha sempre pensato a lavorare al meglio".