Incidente stradale, morti due anziani

(ANSA) - BRESCIA, 03 SET - Marito e moglie ottantenni sono morti in un incidente stradale a Gardone Valtrompia, nel Bresciano. L'auto su cui viaggiavano, dopo essere uscita di strada, si è ribaltata finendo in un fiume dopo aver sfondato una recinzione. La vettura è stata ritrovata in meno di mezzo metro di acqua ma per la coppia non c'è stato nulla da fare.