Estate:Milano, 31mila interventi sociali

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Con oltre 31mila interventi si è concluso ieri il piano socialità messo in campo dal Comune di Milano per aiutare le persone più fragili che hanno bisogno di assistenza nei mesi estivi, per le alte temperature o perché sole.

Dal 3 giugno al 2 settembre sono state 31.449 le prestazioni erogate, tra cui quasi 14 mila i pasti a domicilio consegnati, il servizio più richiesto, e oltre 4 mila gli interventi per la pulizia della persona e della casa.

Il piano socialità dell'amministrazione, coordinato dall' assessorato alle Politiche sociali e abitative, prevedeva anche la partecipazione ad attività ludico-ricreative: sono stati, ad esempio, oltre 2mila gli ingressi gratuiti in piscina distribuiti e quasi 700 i biglietti per cinema e concerti, opportunità a cui si aggiungono la consegna dei quotidiani (oltre 3 mila), le visite guidate e le gite (414) e oltre 500 tra pranzi e pizzate collettivi.