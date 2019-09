Champions:lista Inter,out Berni e Agoumè

(ANSA) - MILANO, 03 SET - L'Inter ufficializza la lista dei giocatori nerazzurri per le partite contro Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga per la prossima Champions League: tutti presenti tranne Berni e Agoumé. Sono 23 i giocatori presentati nella lista A più cinque della lista B, come da regolamento.